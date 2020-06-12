Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии почти сравнялось суточное число заразившихся и выздоровевших — 76 и 73 соответственно. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии Стопкоронавирус.рф

По данным на 12 июня (10:45 мск), в Чувашии с начала пандемии выявлено 3878 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 76 случаев заражения. В настоящее время болеют COVID-19 (активные больные) 1830 человек.

Выздоровели 2030 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — 73. Новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом. При трёх десятках пациентов в тяжёлом состоянии, то есть подключенных к аппарату ИВЛ, в стационарах находятся более 1,4 тыс. человек.

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