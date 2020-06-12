Курск, , 11:24 — REGNUM В Курской области 12 июня зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 3839 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1713 пациентов: 140 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 83 — в Курской городской больнице № 6, 83 — в городском клиническом родильном доме, 55 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 19 — в Железногорской городской больнице № 1. 1333 человек с положи тельным и тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2106 пациентов, в том числе 58 — за последние сутки. Скончались 20 человек.

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