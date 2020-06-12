Дивногорск, Красноярский край, , 11:23 — REGNUM В Дивногорске с размахом, но с соблюдением требований безопасности отметили День России и День города одновременно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, творческие бригады городского Дворца культуры «Энергетик» устроили для местных жителей мини-концерты прямо во дворах домов.

«С музыкальными номерами выступили Ксения Домахина и Розана Додашова, народный вокальный ансамбль «Ярмарка», — отметили в мэрии.

В финале артисты и жители города присоединились ко всероссийской акции и исполнили гимн России. Горожане спели, стоя на балконах и открыв окнах своих квартир.

Тем временем на набережной Дивногорска в течение дня работает выставка под открытым небом «Дивногорский Арбат». На ней выставлены исторические фотографии города, изделия студии «Береста» Центра народных ремесел, а также работы учащихся Дивногорской художественной школы им. Е. А. Шепелевича и воспитанников художественной школы-студии «Белая Синица».

К празднику была украшена Центральная городская библиотека им. В. Г. Распутина. На входной группе появились цитаты из гимна РФ, рисунки, изображающие ромашковое поле и птиц в полёте. Окна библиотеки были оформлены изображением памятника «Родина-мать зовет!».