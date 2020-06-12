Москва, , 11:58 — REGNUM Проект новых санитарных правил для российских продуктовых магазинов и рынков, также торгующих продуктами питания, разработал Роспотребнадзор. Документ соответствующего содержания 12 июня размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <…> «Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию», — говорится в обнародованном документе.

Согласно новым правилам, продавцы не смогут больше продавать упавшие на пол продукты, производить их взвешивание на весах без упаковки и т.д.

Кроме этого, теперь рыбные магазины могут запретить размещать в помещениях, которые встроены или пристроены к административным и жилым зданиям.

Помимо того, в торговых залах могут обязать соблюдать такой уровень шума, который должен быть в жилых помещениях.

При этом отмечается, что новые правила, если их утвердят, будут действующими до 1 января 2031 года и они призваны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект распоряжения о финансовой поддержке медработников, которые принимают участие в борьбе с распространением коронавируса, помогая заболевшим гражданам, одобрило на заседании 11 июня правительство России.