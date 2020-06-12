Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина (житель Первомайского района) с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает 12 июня региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Оренбуржье от коронавирусной инфекции умерли 11 пациентов.

Напомним, на 12 июня в регионе выявлено 2 643 случая заражения коронавирусом. По данным минздрава, выздоровели 1 872 человека.

В больнице продолжают лечиться 442 пациента. В тяжелом состоянии находятся 24 пациента, семеро подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 94 пациента. Состояние 210 человек медики оценивают как средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

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