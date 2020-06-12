Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 июня.

Жертвами COVID-19 стали жители Ростовской области в возрасте от 12 до 83 лет. Все они страдали различными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, онкологией. Общее число смертельных исходов на Дону достигло 64 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили ещё 198 носителей SARS-CoV-2. За весь период пандемии зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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