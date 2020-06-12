Краснодар, , 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. Возраст новых пациентов — от шести месяцев до 96 лет.

«Новые случаи выявлены в 24 муниципалитетах. В Краснодаре коронавирус диагностирован у 20 человек, в Кавказском районе — у 8, в Выселковском — у 7. По 6 заболевших в Армавире и Гулькевичском районе. В Тихорецком районе — 4 зараженных», — сообщили в оперативном штабе.

Всего на Кубани с середины марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 ты. 815 человек. 3 тыс. 617 пациентов уже выписаны. 17 человек остаются в тяжёлом состоянии в больницах, они подключены к аппаратам ИВЛ. 49 пациентов скончались.