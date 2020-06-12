Рязань, , 11:17 — REGNUM Ещё 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Рязанской области за минувшие сутки. Выписаны с выздоровлением 129 пациентов, сообщили 12 июня в региональной оперативной рабочей группе.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 4345 человек. На подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора направлены ещё 56 положительных тестов. Таким образом, под контролем врачей вместе с условно заражёнными лицами находятся 4401 человек.

Общее количество выздоровевших пациентов возросло до 2001.