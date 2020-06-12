Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области за четверг, 11 июня, выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В предыдущий день в Ленобласти было 54 новых случая, а за день до этого — 55. С учетом новых данных общее число подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Ленобласти составляет 3448 случаев.

Тем временем за последние сутки в регионе выписаны в связи с выздоровлением 50 пациентов. Это примерно в два раза меньше, чем выписывалось суточно в течение нескольких предыдущих дней.

Список летальных исходов в Ленобласти за сутки не увеличился и составляет 23 случая смерти от COVID-19.

Напомним, что в регионе действует первый этап снятия ограничений, введенных в период пандемии коронавируса.

Добавим, что за сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 511 423 случая в 85 регионах. За весь период выписано 269 370 человек, скончались 6715 человек.

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