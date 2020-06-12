Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Девять новых случаев было выявлено в Грузии за последние сутки, сообщила на традиционном утреннем брифинге медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Сюда вошли три новых случая заражения медперсонала Тбилисской республиканской больницы, которые были подтверждены 11 июня вечером и о которых сообщил директор больницы Леван Гоподзе.

Общее число инфицированных на данный момент составляет 837 человек. За сутки выписались из больниц 3 пациента, в результате чего число выздоровевших достигло 697 человек, а это составляет 83% всех инфицированных. Лечение с диагнозом коронавируса в клиниках продолжают 127 пациентов.

Что касается 9 новых случаев, как пояснила Марина Эзугбая, трое — представители медперсонала, три случая выявлены в зонах карантина и отнесены к импортированным, 2 случая — это контакты ранее выявленных пациентов, а в последнем, девятом случае, который выявлен в Тбилиси, источник заражения пациента неизвестен.

«Неустановленный источник значит, что мы пока не знаем, от кого он заразился. Ведется углубленное эпидисследование всех контактов пациента, которое, надеюсь, даст ответ на этот вопрос. Во всех предыдущих аналогичных случаях в результате исследований удалось определить источники заражения», — заявила Эзугбая.

На вопрос о том, не означает ли рост выявленных случаев начало в Грузии так называемой второй волны, Марина Эзугбая заявила, что вторую волну в Грузии, как и во всем мире, ожидают осенью. Что касается увеличения числа зараженных, по мнению инфекциониста, единичные случаи основанием для тревоги не являются, и в данной ситуации медперсонал вполне с ними справляется.