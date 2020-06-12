Пенза, , 22:02 — REGNUM В Пензенской области 12 июня подтвердились 103 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 3535 носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели после заражения — 2823 человека, за сутки — 95 пациентов. Скончались с начала пандемии 28 жителей региона.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Пензе — 102 человека, один — в Пензенском районе. По информации пресс-секретаря губернатора области Дины Черёмушкиной, среди новых зараженных — 25 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня пациентке Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи перелита первая доза антиковидной плазмы.

Читайте также: Первому пензенскому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу