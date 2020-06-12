Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально зафиксирована смерть 41 человека от заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Этот суточный показатель больше, чем днем ранее (38 смертей), но меньше, чем пиковые значения 6 июня (55 смертей) и 10 июня (49 смертей).

С учетом новых данных, общее количество смертельных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурга на 12 июня составляет 561 случай.

Напомним, в Петербурге за сутки выявили 274 новых случая заражения коронавирусом, выписали по выздоровлению 412 пациентов.

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В России за последние сутки умерли 183 человека. За весь период скончались от коронавирусной инфекции 6715 человек.

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