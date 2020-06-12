Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 198 человек. Общее число случаев заражения достигло 7 тыс. 152, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 12 июня.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 муниципальных образованиях региона, в том числе в Ростове-на-Дону — 92, Белокалитвинском районе — 13, Батайске — 11. Возраст новых носителей инфекции от 18 до 45 лет — 34,8%, от 46 до 65 лет — 35,4%, от 66 лет — 19,2%, дети — 10,6%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в течение нескольких дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится на отметке ниже единицы, что является одним из условий, соблюдение которого позволило перейти к смягчению ограничительных мер на Дону.

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