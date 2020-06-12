Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM На фоне смягчения ограничительных мер, о котором 11 июня объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, необходимо неукоснительно следовать санитарным требованиям и «обеспечить режим самосохранения», передаёт ИА REGNUM.

«В нынешних условиях нам очень важно обеспечить режим самосохранения. Надо соблюдать санитарные правила в рабочих коллективах, на производствах, в учреждениях. Работодатели должны в полном объёме обеспечить выполнение требований санитарных властей», — отметил глава региона в своём обращении к жителям Дона.

Василий Голубев отметил, что выполнение санитарных правил власти держат на особом контроле, и поблагодарил жителей Ростовской области за понимание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений. Так, жителям разрешили прогулки и возобновили работу парикмахерских.

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