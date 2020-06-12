Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых 320 случаях выявления вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус выявили у жителей Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Екатеринбурга (203 новых случая), Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысерти и Талицы

Теперь в регионе подтвеждено 8826 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее заявили о выходе на плато по коронавирусу. Отметим, сегодняшний результат в регионе — второй за всю историю пандемии. Больше зараженных было лишь 3 июня 2020 года (357 случаев).

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