Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Жители Ростовской области провели флешмоб, приуроченный к празднованию Дня России. В течение недели в окнах и на балконах жилых домов, на фасадах школ и детских садов, музеев и библиотек появились флаги России, передаёт ИА REGNUM.

Необычным способом присоединились к всероссийской акции «Флаги России.12 июня» сотрудники Аксайского военно-исторического музея, которые сделали дымовые завесы в цветах российского триколора.

«Целью акции является проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине, объединение всех россиян. Российский триколор сегодня поднимают на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах, размещают на промышленных предприятиях, памятниках и объектах культурного наследия», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уличные художники Ростова-на-Дону приняли участие в необычной акции, посвящённой Дню России. В рамках фестиваля граффити они изобразили тех, кто встал на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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