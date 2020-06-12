Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM За последние сутки, то есть в четверг, 11 июня, в Санкт-Петербурге выявили 274 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 12 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Новая суточная цифра заметно меньше, чем днем ранее, когда сообщалось о 303 новых случаях инфицирования в городе на Неве.

При этом выписаны по выздоровлению за последние сутки в Петербурге 412 пациентов. Днем ранее сообщалось о 343 выписанных лицах, переболевших COVID-19.

Таким образом, с учетом новых цифр, общее количество зафиксированных фактов коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 20 043 случая за всё время пандемии. Количество выздоровлений, с учетом новых данных, составляет 9276 случаев.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 793 человека. Под медицинским наблюдением находится 4122 человек. Из них 172 — в обсерваторе, 977 — на самоизоляции, 2973 — контактные лица.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 8 987 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. На 12 июня в России нарастающим итогом зарегистрировано 511 423 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. (суточный рост +1,8%). За весь период выписано 269 370 человек.

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