Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 63 положительных тестов на коронавирус, сообщает 12 июня управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 135,07 случаев заражения SARS-CoV-2. Темп прироста — 2,44.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2643 носителей коронавируса. Большинство из них — это взрослое население (90,1%).

В структуре клинических проявлений на момент выявления заражения коронавирусом внебольничные пневмонии составили 20%; острые респираторные инфекции, бронхит — 40%, без клинических проявлений — 40%.