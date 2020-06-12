Симферополь, , 11:04 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердились положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Об этом 12 июня на своей страницы в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 11 июня на территории республики подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре случая выявлены при обращении за медицинской помощью, два — при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, один — у прибывшего из другого субъекта Российской Федерации», — написал Аксёнов.

По его словам, за сутки семь пациентов были выписаны из больниц.

«Выздоровевших за весь период — 357 человек», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 490 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.

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