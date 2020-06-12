Симферополь, 12 июня 2020, 11:04 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердились положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Об этом 12 июня на своей страницы в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, за сутки семь пациентов были выписаны из больниц.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 490 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.
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