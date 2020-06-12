Москва, , 10:34 — REGNUM В Москве за минувшие сутки от COVID-19 смогли излечиться 2255 человек. Об этом сегодня, 12 июня, сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек», — рассказала Ракова.

Напомним, ранее стало известно о том, что за сутки в Москве было выявлено 1714 новых случаев COVID-19.