Москва, , 10:28 — REGNUM Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу формируется у порядка 17,4% жителей столицы. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, сейчас сформировался уже довольно большой массив данных по наблюдению за ходом эпидемии коронавируса в Москве.

За минувшие две недели популяционный иммунитет к коронавирусу увеличился на 5%. В целом можно говорить о том, что этот популяционный иммунитет сформировался у 17,4% москвичей.

Доля болеющих COVID-19 по итогам ПЦР‑ и ИХЛА-тестов уменьшается. При этом более 40% выявленных случаев протекают бессимптомно.

На сегодняшний день в Москве сделано 2,8 млн тестов ПЦР и 600 тыс. исследований на наличие антител.