Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве проходит акция по раздаче лент и флажков на торговых точках, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель ФГБУ «Роспатриотцентр» Ольга Кузнецова.

По её словам, акция проходит с 10 по 12 июня во всех регионах страны, в том числе Москве. Ленты и флажки раздаются на 15 тыс. точек, доступных для посещения — в розничных магазинах «Ашан», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Галамарт», «Бахетле», а также сети АЗС «Газпромнефть».

Символ праздника доставляют на дом добровольцы при оказании адресной помощи людям, находящимся на самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего планируется распространить 15 млн лент в цветах триколора.