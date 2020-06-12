Бангкок, , 10:18 — REGNUM Решение об отмене комендантского часа и начале четвёртого этапа отмены ограничительных мер приняли власти Таиланда. Об этом 12 июня сообщил журналистам пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в королевстве Тхависин Висануйотхин.

Постановление по ослаблению ограничительных мер, введённых в связи с угрозой эпидемии коронавируса, было принято на заседании Центра, которое прошло под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча. Оно начнёт действовать с 15 июня.

Согласно постановлению полностью отменяется комендантский час, действующий сейчас с 23:00 до 03:00. Будут открыты все частные школы, детские сады, ясли и профтехучилища с количеством учеников не более 100 человек. Разрешены краткосрочные мероприятия по повышению квалификации сотрудников, а также продажа алкогольных напитков.

При этом в стране сохраняется режим чрезвычайного положения. В аэропортах Таиланда действует запрет на прибытие международных авиарейсов, кроме ряда строго оговоренных случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Таиланде за сутки не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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