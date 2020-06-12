Омск, , 10:18 — REGNUM Творческие коллективы Омска в честь Дня России устраивают концерты для местных жителей на дому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, праздничные концертные программы #МыРоссия проводятся на 15 придомовых территориях во всех административных округах города.

Такой необычный формат был выбран из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. По словам заместителя мэра города Анастасии Терпуговой, выступления артистов стали хорошей возможностью творчески поздравить и поблагодарить горожан.

«Сложный период, который мы переживаем сейчас, показал, что среди омичей много героев. Медики, учителя, работники коммунальных служб каждый день совершают подвиги ради благополучия страны», — отметила она.

В течении дня для горожан выступит омский камерный оркестр «Лад», сибирский хореографический ансамбль «Русь», артисты городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» и Лицейского театра и другие коллективы. В завершении артисты исполнят гимн России. Жители города, как ожидается, будут им подпевать из открытых окон.

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