Киев, , 10:28 — REGNUM На Украине коронавирус лабораторно подтвердили еще у 683 человек, сообщили 12 июня в пресс-службе министерства здравоохранения.

Всего по состоянию на 12 июня коронавирус на Украине выявили у 29 753 человек, 13 464 из которых выздоровели, 870 — скончались.

2244 случая заражения приходится на детей, 5322 — на медицинских работников.

Более всего инфицированных зарегистрировано в Киеве (3766), Черновицкой (3831) и Львовской областях (2526).

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине были зафиксированы «рекордные» 689 случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил стремительный рост числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на Украине игнорированием карантинных мер.