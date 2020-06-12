Кызыл, , 10:04 — REGNUM В Туве с начала эпидемии коронавируса подтвердили заражение более 2,3 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлен 101 новый случай.

«Всего в Республике Тыва получают лечение 1424 человека, в том числе с COVID-19, отягощенным пневмонией — 425. Подключено к ИВЛ 9 пациентов, к НИВЛ — 1», — отметили в минздраве.

Коечный фонд занят на 66%, на амбулаторном лечении остаются 629 человек. Добавим, что выписаны из больниц после успешного завершения лечения 876 пациентов, из них 52 — за сутки.

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