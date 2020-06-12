Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбурге в культурном комплексе «Национальная деревня» в честь Дня России состоялась церемония поднятия российского флага. Ее провел губернатор Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Церемония поднятия флага России в культурном центре «Национальная деревня» Orenburg-gov.ru

Он поздравил жителей региона с праздником и подчеркнул, что сила России заключена в народе, в единстве, готовности помочь и поддержать друг друга.

«Мы и есть Россия! Каждый человек и каждый регион. Судьбы многих поколений, наши главные духовные ценности и идеалы объединяет государственный флаг России. Триколор — главный символ и особая гордость каждого гражданина Российской Федерации», — сказал Паслер.