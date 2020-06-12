Омск, , 09:55 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 2063.

При этом всего с начала эпидемии в регионе сделано более 150 тысяч анализов на коронавирус. Таким образом, положительный результат фиксируется в 1,4% случаев.

В числе вновь выявленных носителей 60 зарегистрировано в Омске, 7 человек в Саргатском районе, 6 — в Марьяновском, по 2 — в Азовском, Тюкалинском, Омском, Калачинском, по 1 — в Черлакском, Русско-Полянском, Кормиловском, Большереченском, Таврическом районах.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 1038 человек, из них 39 — за последние сутки. Ещё около 2,2 тыс. человек находятся под наблюдением врачей дома. 23 пациента умерло.

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