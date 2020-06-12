Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве на стене Кремля впервые осуществлена видеопроекция российского флага. Об этом 12 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил технический директор трансляций Филипп Найштут.

По его словам, в Москве изображение триколора появилось с 22:00 до 3:00 в ночь на 12 июня, и сегодня планируется повтор.

«Это три локации: Кремлёвская набережная, от Водовзводной башни до Благовещенской башни кусочек 109 метров, на Краснопресненской набережной — вещание идёт на Дом правительства, и идёт на входную группу Манежа», — рассказал он.

По его словам, помимо триколора транслируются ролики, посвящённые Дню России, а также героям нашего времени.