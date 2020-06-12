Киев, 12 июня 2020, 10:17 — REGNUM В украинской столице были выявлены 35 случаев заражения коронавирусом, «связанные с заведениями общественного питания», заявил 11 июня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинскому изданию «Сегодня».
По словам чиновника проверке подвергаются не только рестораны, но и иные субъекты хозяйственной деятельности, не относящиеся к сфере общественного питания.
В случае выявление «хоть одного» больного коронавирусом, по словам главы Госпродпотребслужбы Киева, обязательно проводится эпидемиологическое расследование, а все контактировавшие с заболевшим на четырнадцать дней изолируются. Через четырнадцать дней контактировавшие с зараженными проходят ПЦР-диагностику на наличие SARS-CoV-2.
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Напомним, по состоянию на 11 июня на Украине коронавиурс подтвердили еще у 689 жителей. За весь период пандемии в Киеве зафиксировано 3671 случаев заражения коронавирусом.