Киев, , 10:17 — REGNUM В украинской столице были выявлены 35 случаев заражения коронавирусом, «связанные с заведениями общественного питания», заявил 11 июня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинскому изданию «Сегодня».

"На данный момент в Киеве мы уже зарегистрировали 35 случаев, которые связаны с заведениями общественного питания, где были выявлены больные COVID-19», — заявил Рубан.

По словам чиновника проверке подвергаются не только рестораны, но и иные субъекты хозяйственной деятельности, не относящиеся к сфере общественного питания.

В случае выявление «хоть одного» больного коронавирусом, по словам главы Госпродпотребслужбы Киева, обязательно проводится эпидемиологическое расследование, а все контактировавшие с заболевшим на четырнадцать дней изолируются. Через четырнадцать дней контактировавшие с зараженными проходят ПЦР-диагностику на наличие SARS-CoV-2.

«Данный субъект не останавливает свою деятельность, если это возможно. Но с обязательной изоляцией круга лиц, которые контактировали с больным. А это бывает от одного до 100 человек», — добавил чиновник.

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Напомним, по состоянию на 11 июня на Украине коронавиурс подтвердили еще у 689 жителей. За весь период пандемии в Киеве зафиксировано 3671 случаев заражения коронавирусом.