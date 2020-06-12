Саратов, , 21:58 — REGNUM В Саратовской области 12 июня стало известно о выявленных 116 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4362 человека, выздоровели 1980 пациентов, за последние сутки — 98 человек. С начала пандемии скончались 37 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 30 человек, в 85 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл из другого региона.

По-прежнему больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 47 жителей, трое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 117,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Саратовской области скончалась от последствий заражения коронавирусом 76-летняя женщина, которая получала медицинскую помощь в одном из стационаров. Общее число случаев смерти пациентов с коронавирусом в Саратовской области достигло 37.

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