Омск, , 09:12 — REGNUM Жители более 250 домов Омска присоединились к праздничному флешмобу «Флаги России». Они размещают в окнах своих квартир и на балконах открытки с поздравлениями, а также триколоры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«К акции присоединились не только жители центральной части округа — проспекта Маркса, улиц Труда и Серова, но и Московки, 14-го Военного городка, микрорайона «Входного» и поселка «Дальнего». Всего во флешмобе «Флаги России» примут участие порядка 50 жилых домов округа», — отметил глава администрации Ленинского округа Дмитрий Зярко.

Цвета российского флага иногда составляются из неожиданных элементов. Так, жильцы дома по улице 9-я Линия изготовили мини-копии флагов России в технике бумагопластики. Ещё один вариант — вертикальная цветочная гирлянда из бутонов астра.

Глава администрации Октябрьского округа Татьяна Плэмэдялэ считае, что акция получилась запоминающейся, а многие даже предложили сделать её традиционной», — рассказала она.

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