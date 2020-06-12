Пермь, , 09:14 — REGNUM К 12 июня в Пермском крае в рамках флешмоба «Флаги России» размещено примерно 40 тысяч копий российского триколора. Они появились в знак единения на зданиях центральных улиц и площадях населенных пунктов, в памятных местах, а также на окнах и балконах жилых домов.

Пермский край активно присоединился к патриотической акции «Флаги России». Как сообщает минкультуры региона, аналогичная акция проходила 9 мая и нашла положительный отклик у граждан.

Активисты пермского отделения «Молодёжка ОНФ» украсили ко Дню России Речной вокзал. Там сейчас располагается интерактивный музей «Россия — моя история». Молодые люди сшили 400 флагов в большие десятиметровые полосы, которые разместили в окнах первого и второго этажей. Российские флаги размещены на колесе обозрения в Парке Горького и на теплоходе «Алмаз».

С 8 июня в регионе жителям раздают ленточки цвета российского флага, которые являются патриотическим символом связи гражданина со своей страной и обозначают объединение народа, уважение и чувство гордости за страну. В Перми планируется распространить порядка 50 тысяч лент.