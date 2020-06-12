Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM Праздничные мероприятия в честь Дня России в Бурятии отмечаются с соблюдением всех мер безопасности в связи с сохраняющейся угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, выписывающимся пациентам, излечившимся от COVID-19 вручили ленточки триколор.

Всего за последние сутки выписаны из медицинских учреждений 49 человек, успешно завершивших лечение. Кроме того, волонтёры в течение дня раздают ленточки простым жителям. К настоящему моменту в Улан-Удэ ленты получили 14 тыс. человек, в районах республики — ещё около 22 тыс.

На площади Советов столицы региона утром 12 июня состоялась зарядка с чемпионом международного класса по боксу Натальей Шадриной. После акции участники провели флешмоб с запуском воздушных змеев в цветах российского триколора.

«Все ребята сдали анализы на коронавирус. Также мы провели онлайн-трансляцию мероприятия, которую можно посмотреть на официальных аккаунтах молодежного центра республики и в других популярных группах нашего города в соцсетях», — отметила директор Молодежного центра республики Эржэна Никифорова.

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