Москва, , 09:28 — REGNUM Постановление об оказании дополнительных мер поддержки безработным гражданам России в условиях пандемии коронавирусной инфекции 11 июня подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно новому постановлению, возможность получения безработными пособия продлевается на три месяца тем, у кого выплата такового закончилась 1 марта.

Кроме этого, увеличено число семей, которые с июня по август получат, наряду с пособием по безработице, выплаты на каждого ребенка по 3 тысячи рублей в месяц.

Помимо этого, индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены из-за пандемии прекратить предпринимательскую деятельность после 1 марта и получившие официальный статус безработных, будут получать такое пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.

При этом минимальный размер пособия безработным за период с мая по июль увеличится до 4 500 рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.