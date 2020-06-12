Ухань, Китай, , 08:32 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае, провинции Хэбэй не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе до сих пор имеется 18 бессимптомных случаев инфицирования, находящихся коронавирусом. Все эти люди находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, в регионе нет ни одного больного COVID-19, находящегося на лечении в больницах провинции. Как сообщалось ранее, в Китае за прошедшие сутки было выявлено семь случаев заболевания инфекцией.