Москва, , 08:32 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация по коронавирусу благоприятная в 21 субъекте Федерации. Об этом Мурашко рассказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Мурашко отметил, что эпидемиологический процесс в стране в целом продолжается, однако в 21 регионе ситуацию с коронавирусом можно назвать благоприятной.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — рассказал Мурашко.

О каких именно регионах идет речь, он не сказал, упомянув лишь Москву и Тюменскую область.

«Можно назвать несколько регионов, например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — добавил министр здравоохранения.

При этом Мурашко особо подчеркнул, что гражданам нужно соблюдать правила гигиены и все действующие ограничения даже в благоприятных регионах.