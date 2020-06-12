Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Дизайн новой игровой консоли PlayStation 5, выход которой ожидается в нынешнем году, представила компания Sony на презентации The Future of Gaming, где также были представлены игры для новой приставки. Трейлер с показом дизайна новой консоли 11 июня размещен на YouTube-канале PlayStation.

Также известно, что PlayStation 5 будет производиться в двух вариантах — с дисководом и без него.

Кроме этого на презентации были показаны новые геймпады, беспроводные наушники, пульт дистанционного управления и игровая камера от создателей новой приставки

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокартой AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайтами оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.