Омск, , 08:26 — REGNUM В Омской области решили отметить День России парад национальностей. Однако из-за мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом, парад пройдёт в онлайн формате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, два года подряд проходили на Любинском проспекте, но в этом году перешли в онлайн-формат. Как и традиционный парад национальностей, в котором обычно принимали участие все объединения и автономии Омской области», — отметили в правительстве.

Как отмечается, на онлайн-парад пришло более четырехсот фотографий от местных жителей, других российских городов, а также из-за границы. Фото сведены в ролик, которые будет транслироваться в социальных сетях 12 июня.

Кроме того, сегодня в соцсетях пройдёт большой концерт, организованный Домом дружбы. В нём примут участие национальные и творческие коллективы Омской области.