Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии на месяц отложили открытие летней оздоровительной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом с с учетом эпидемиологической ситуации.

Вопрос открытия детских лагерей, как отмечается, будет вновь обсуждаться в конце июля. При этом глава республики Алексей Цыденов поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований предприятиями.

«По торговым организациям, учреждениям общественного питания проходят рейды мобильных групп, в составе которых работают муниципальные служащие, сотрудники министерств, полиции и специалисты Управления Роспотребнадзора по Бурятии», — отметили в правительстве.

Добавим, в республике по ситуации на 12 июня выявлено 2153 случая заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, умерло 13 пациентов с COVID-19. Последний летальный исход зарегистрирован 11 июня.

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