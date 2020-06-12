Москва, , 08:16 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов был допрошен в рамках уголовного дела о сбыте ему наркотических средств. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

В крови Ефремова нашли большое содержание алкоголя, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Ефремов был помещен под домашний арест. Свою вину он признал. Помимо дела о ДТП было также возбуждено дело о факте сбыта Ефремову наркотиков. В этом деле он проходит в статусе свидетеля.