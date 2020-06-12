Москва, , 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По новым правилам продавцам могут запретить отпускать продукты, которые падали на пол, и взвешивать товар без упаковки. Рыбным магазинам могут запретить работать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Кроме того, торговые залы будут обязаны соблюдать уровни шума, соответствующие тем, что предъявляются к жилым помещениям.

Новые правила в случае их утверждения будут действовать до 1 января 2031 года. По задумке авторов, они позволят предотвратить возникновение и распространение инфекционных заболеваний и отравлений.

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