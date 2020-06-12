Сантьяго, , 08:05 — REGNUM В Чили за сутки зарегистрировали еще 5596 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а их общее число с начала пандемии составило 154 092. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Кроме того, с начала пандемии в Чили от осложнений при COVID-19 умерло 2 648 человек, из них 173 — новые случаи гибели от данного заболевания.

Всего в стране проведено 781 043 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня чилийские власти скорректировали статистику по пандемии коронавируса в стране в соответствии с указаниями Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

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