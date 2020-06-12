Барнаул, , 08:02 — REGNUM Первые лица Алтайского края и Барнаула сегодня, 12 июня, по случаю Дня России, приняли участие в церемонии подъема флага Российской Федерации. Как сообщает официальный сайт региона, помимо губернатора Виктора Томенко председателя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, главы Барнаула Вячеслава Франка и председатель Барнаульской городской Думы Галины Буевич, в церемонии приняли участие заместители председателя правительства края, представители органов исполнительной власти, ГУ МВД России по краю, Пограничного управления ФСБ России по краю, а также медики, волонтеры, жители города Барнаула.

Государственный флаг России в Барнауле Altairegion22.ru

Знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова пронесли 12 курсантов роты почётного караула БЮИ МВД России. Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 30 акций, флешмобов, концертов и онлайн-мероприятий, посвященных Дню России, проведут, 12 июня, в Алтайском крае.