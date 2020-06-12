Москва, , 08:01 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к Российской Федерации относительно статистики смертности от COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции Business FM.

Напомним, что ранее заместитель директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что статистика смертей от COVID-19 в России выглядит необычно. Речь идет о том, что в России выявлено довольно много зараженных коронавирусом, но относительно других стран уровень смертности от COVID-19 крайне низок.

По словам Вуйнович, у ВОЗ «ни в коем случае» нет претензий к статистике по COVID-19 в России. Что касается Райана, то это было его частное мнение, к тому же он не статистик и не имеет опыта экспертизы.