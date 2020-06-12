Москва, 12 июня 2020, 07:59 — REGNUM Состояние человека, при котором ощущается холод в руках и ногах, свидетельствует об ослаблении иммунитета, сообщила 11 июня доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире телеканала «Россия 1».
«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний», — объяснила она.
По словам Трофимовой, холод в руках и ногах ощущается потому, что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам.
Ранее российский врач-иммунолог Анатолий Суслов сообщал, что ослабленный иммунитет является «лазейкой» для проникновения коронавирусной инфекции в организм.
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