Москва, , 07:59 — REGNUM Состояние человека, при котором ощущается холод в руках и ногах, свидетельствует об ослаблении иммунитета, сообщила 11 июня доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире телеканала «Россия 1».

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний», — объяснила она.

По словам Трофимовой, холод в руках и ногах ощущается потому, что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам.

Ранее российский врач-иммунолог Анатолий Суслов сообщал, что ослабленный иммунитет является «лазейкой» для проникновения коронавирусной инфекции в организм.

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