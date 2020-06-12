Барнаул, , 07:47 — REGNUM В Барнауле продолжается акция «Российский триколор», приуроченная ко Дню России, отмечаемому сегодня, 12 июня. Как сообщает официальный сайт барнаульской мэрии, за пять дней волонтеры регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ бесплатно раздадут около восьми тысяч лент.

День России в Барнауле Altairegion22.ru

«С 11 до 13 часов получить триколор можно на семи площадках: у ЦУМа, около Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени Валерия Золотухина, на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской, у железнодорожного вокзала, на бульваре Защитников Сталинграда и у главного корпуса Алтайского государственного университета», — сказано официальном сообщении.

Финалом празднования Дня России в Барнауле станет мэппинг — проекция российского флага на фасадах зданий. Акция запланирована на 22:00 местного времени.