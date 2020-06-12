Бишкек, , 07:46 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии возросло до 2 166, из них 37 — зарегистрированы за последние сутки, 12 июня сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также за истекшие 24 часа в республике от COVID-19 выздоровели 38 пациентов. Всего из больниц Киргизии выписано более 1 668 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня депутат Айнура Аскарова заявила, что более 150 киргизских мигрантов не могут вернуться в Киргизию из Якутии «якобы из-за отсутствия на родине мест в обсервации».

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