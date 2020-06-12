Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 июня, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 45, Новокузнецк — шесть, Междуреченск — три, Прокопьевск — три, Белово — два, Киселевск — два, Мариинск — два, Анжеро-Судженск — один, Юрга — один, Кемеровский МР — один, Промышленновский МР — один, Таштагольский МР — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время выписан 31 пациент.

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.