Женева, Швейцария, , 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«За последние два десятилетия число работающих детей уменьшилось на 94 млн. Этот выдающийся результат находится сейчас под угрозой», — говорится в документе.

Эксперты ООН полагают, что миллионы детей во всём мире могут отправиться на заработки из-за падения доходов семей.

Для преодоления возможных негативных последствий в этой сфере в ООН рекомендовали правительствам расширить перечень мер социальной поддержки граждан, облегчить им доступ к кредитам и отменить плату за обучение в школах.

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